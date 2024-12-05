ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа

Tекст: Алексей Дегтярев

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, цеху производства дронов самолетного типа, объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Российские средства противовоздушной обороны сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 101 беспилотник. С начала специальной военной операции уничтожено значительное количество военной техники противника, включая 649 самолетов и 37 тыс. 284 беспилотника.

В Харьковской области группировка «Север» нанесла удары по украинским формированиям, ВСУ потеряли 65 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Запад» украинская сторона потеряла до 560 военнослужащих и значительное количество техники, включая танк Leopard.

«Южная» группировка отразила две контратаки и ликвидировала до 330 военнослужащих ВСУ. Группировка «Центр» продолжила продвижение, отразив девять контратак и уничтожив до 515 военнослужащих противника.

Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отразив многочисленные контратаки и уничтожив в общей сложности до 255 украинских военнослужащих. Среди потерь ВСУ – бронетранспортеры, танки Leopard, самоходные артиллерийские установки и автомобили.

В прошлые сутки российские войска также били по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

За сутки до этого ВС России поражали объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.