В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины и военные аэродромы
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты 40 беспилотников самолетного типа, в том числе четыре вне зоны спецоперации.
С начала СВО были уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 122 беспилотника, 586 ЗРК, 19 600 танков и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18 897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 957 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ.
В минувшие выходные ВС России также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины.