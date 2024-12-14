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Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью
Силы ПВО России сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона
Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.
Российские силы противовоздушной обороны сбили самолет тактической авиации Вооруженных сил Украины севернее Херсона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.
«Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», – сказал Василенко.
Ранее губернатор Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории Херсонской области. Оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности.
Напомним, в ноябре средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29.
Ранее в декабре российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам и цеху по производству беспилотников. Российские войска также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.