Минздрав заявил об острой нехватке йода в рационе россиян

Россияне потребляют втрое меньше суточной нормы йода, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, норма потребления йода составляет 150-250 микрограммов в сутки. Эпидемиологические исследования доказали, что россияне потребляют не более 80 микрограммов в сутки. Это в три-четыре раза меньше суточной нормы, передает РИА «Новости».

Особенно остро эта проблема стоит в Республике Тыва, Алтае, Иркутской области и некоторых территориях Северного Кавказа.

Также Салагай отметил, что дефицит йода приводит к заболеваниям щитовидной железы у 95% детей и 65% взрослых.

Бороться с проблемой йододефицита в Минздраве планируют благодаря поэтапному внедрению йодированной соли. Например, первым шагом будет использование ее в хлебобулочных изделиях.

По словам министра, ведомство совместно с экспертами-эндокринологами разработало проект федерального закона, который вступит в силу поэтапно в течение трех лет. Закон призван решить проблему йододефицита в России уже через 10 лет, а также увеличить продолжительность жизни пациентов с заболеваниями щитовидной железы на 7-10 лет.

«Нормализация потребления йода населением может наступить в течение трех лет с момента полного вступления в силу закона. Это позволит уже через 10-15 лет ликвидировать йододефицитный кретинизм и ассоциированную с ним инвалидизацию, уменьшить количество операций по поводу узловых форм заболеваний щитовидной железы на 30-40%», – сказал Салагай.

Ранее Роспотребнадзор разработал новый документ со сводом санитарных требований к питанию детей в школах, детских учреждениях. В документе говорится, что в состав детского меню обязательно должна быть включена йодированная соль.