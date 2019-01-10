В России разработали правила питания детей

Роспотребнадзор разработал новый документ со сводом санитарных требований к питанию детей в школах, детских учреждениях и на выездных мероприятиях.

Документ разработан с целью предотвращения инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений, говорится на сайте нормативных правовых актов.

Согласно новым требованиям, для организации питания детей запрещено использовать принесенные из дома продукты и готовые блюда. На питание детям должно выделяться не менее 20 минут, а промежутки между приемами пищи могут составлять не более четырех часов.

В документе говорится, что в состав детского меню обязательно должны быть включены витамины, йодированная соль, продукты с бифидо- и лактобактериями, мясо, рыба, молоко, яйца, сыр, творог, хлеб и кисломолочные продукты.

При этом к хранению продуктов будет предъявляться строжайшие требования. Например, вскрытые упаковки с соусами, сливочным маслом или сметаной должны храниться не более суток, а кисломолочные и другие скоропортящиеся продукты можно хранить до выдачи не более часа. Также не допускается хранение заправленных салатов.

Документ предусматривает требования к доставке продуктов, их хранению, к санитарному содержанию помещений и мытью посуды, личной гигиены персонала. В числе прочего запрещается использование приборов из алюминиевых приборов и посуды с трещинами или отбитыми краями.

Отравления в российских школах являются нередкими. В 2018 году были возбуждены дела из-за отравления 47 человек в Кадетской школе Люберцов и отравления 50 детей в гимназии Хабаровска.