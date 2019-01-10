В России разработали правила питания детей

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10 января, четверг  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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США втянули Россию в «войну заложников»

Остается непонятным, зачем Дмитрий Макаренко поехал навстречу своему арестуФото: facebook.com/dmitriy.mkr
Москва и Вашингтон погружаются в войну заложников. Ее жертвами уже считаются Мария Бутина, Пол Уилан, а теперь еще и Дмитрий Макаренко. Их аресты все больше напоминают «зеркальные ответы» спецслужб друг другу. Но в Кремле подчеркивают: мы в принципе никогда не используем людей «в качестве пешек» в дипломатических отношениях. Удалось ли американцам навязать России свой стиль игры? Подробности...
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Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

Сгорание в атмосфере спутника системы СПРН «Око» Минобороны назвало плановым выводом из эксплуатацииФото: РИА Новости
Россия планово свела с орбиты спутник «Космос-2430», который входил еще в советскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око» и «Око-1». Сейчас в рамках создаваемой Россией Единой космической системы (ЕКС) на орбиту выходят спутники «Тундра». Насколько ЕКС отличается от советской системы и с чем связаны постоянные переносы сроков в пополнении космической группировки? Подробности...
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События в Румынии должны напугать Порошенко

Николае Чаушеску и Ион Илиеску: как один румынский диктатор сверг другогоФото: кадр из видео
В Румынии судят бывшее руководство страны, некогда организовавшее расстрел супругов Чаушеску. Это можно было бы счесть чисто локальной историей, если бы свержение румынской компартии не стало обкаткой технологии «цветных революций», впоследствии примененных в Югославии, Грузии и на Украине. Теперь эти революции пожирают собственных детей. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Зависимости Китая от США пришел конец

Павел Волков, публицист
Планы Пекина требуют большого инфраструктурного проекта, за которым автоматически следует проект альтернативного мирового устройства. Речь об инициативе «Один пояс — один путь», охватывающей 68 стран и 40% мирового ВВП. Подробности...
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Как могла бы выглядеть история Украины

Владимир Блинов, политолог
Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
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Революций без секса не бывает

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          В России разработали правила питания детей

          10 января 2019, 14:56

          Текст: Анастасия Норина

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          Роспотребнадзор разработал новый документ со сводом санитарных требований к питанию детей в школах, детских учреждениях и на выездных мероприятиях.

          Документ разработан с целью предотвращения инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений, говорится на сайте нормативных правовых актов.

          Согласно новым требованиям, для организации питания детей запрещено использовать принесенные из дома продукты и готовые блюда. На питание детям должно выделяться не менее 20 минут, а промежутки между приемами пищи могут составлять не более четырех часов.

          В документе говорится, что в состав детского меню обязательно должны быть включены витамины, йодированная соль, продукты с бифидо- и лактобактериями, мясо, рыба, молоко, яйца, сыр, творог, хлеб и кисломолочные продукты.

          При этом к хранению продуктов будет предъявляться строжайшие требования. Например, вскрытые упаковки с соусами, сливочным маслом или сметаной должны храниться не более суток, а кисломолочные и другие скоропортящиеся продукты можно хранить до выдачи не более часа. Также не допускается хранение заправленных салатов.

          Документ предусматривает требования к доставке продуктов, их хранению, к санитарному содержанию помещений и мытью посуды, личной гигиены персонала. В числе прочего запрещается использование приборов из алюминиевых приборов и посуды с трещинами или отбитыми краями.

          Отравления в российских школах являются нередкими. В 2018 году были возбуждены дела из-за отравления 47 человек в Кадетской школе Люберцов и отравления 50 детей в гимназии Хабаровска.


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