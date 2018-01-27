После отравления школьников в Хабаровске возбуждено дело

По факту вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся хабаровской гимназии №3 возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)».

Как сообщила ТАСС министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, всего заболели 50 детей, один из которых госпитализирован.

Как ожидается, школа должны возобновить работу в середине следующей недели.

Сотрудники Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование в отношении двух юрлиц – самой гимназии и предприятия, которое организовывало питание для учеников. Надзорное ведомство выявило в гимназии нарушения правил мытья посуды и инвентаря, режима дезинфекции, питьевого режима для детей.

Напомним также, в середине января в кафе в Улан-Удэ из-за грубых нарушений санитарных норм отравились свыше 85 человек.