Нарушение сантребований в кафе привело к массовому отравлению в Улан-Удэ

Грубые нарушения санитарных норм обнаружены в кафе в Улан-Удэ, в котором отравились не менее 85 человек, сообщили в региональной прокуратуре.

В прошедшие выходные порядка 100 человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе «Шулэндо» в Улан-Удэ. С диагнозом острая кишечная инфекция были госпитализированы 64 человека. У части доставленных в инфекционную больницу посетителей кафе был обнаружен сальмонеллез, передает ТАСС.

В прокуратуре сообщили, что в кафе были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части обработки сырого мяса свинины, мяса птицы и готовой к употреблению продукции на одном и том же технологическом оборудовании, нарушения технологии изготовления блюд, несоблюдения правил личной гигиены работников кафе.

В данное время работа заведения приостановлена. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Напомним, ранее в кафе в Пензенской области три человека насмерть отравились алкоголем.