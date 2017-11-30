По факту массового отравления в люберецкой Кадетской школе возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в Кадетской школе в подмосковных Люберцах, сообщила представитель Главного управления Следственного комитета России по Московской области Евгения Кирюшина.

«Неустановленные работники ООО «Огонек», оказывая услуги горячего питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения, заключенному с ООО «Территория вкуса», являющимся исполнителем по муниципальному контракту в образовательном учреждении, 12 января в кухне школы при приготовлении завтрака и обеда допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, что повлекло массовое отравление граждан, в том числе детей», – сообщила Кирюшина, слова которой приводятся на сайте управления СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, изъяли смывы с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды для назначения соответствующих судебных экспертиз.

Кирюшина добавила, что за медицинской помощью после массового отравления обратились 47 человек, из них 39 – несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что число учеников Кадетской школы в подмосковных Люберцах, госпитализированных с симптомами пищевой токсикоинфекции, увеличилось до 31, также пострадали трое взрослых.