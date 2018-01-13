Число госпитализированных кадетов из школы в Люберцах достигло 31

Число учеников Кадетской школы в подмосковных Люберцах, госпитализированных с симптомами пищевой токсикоинфекции, увеличилось до 31, также пострадали трое взрослых, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он уточнил, что госпитализация производится в Раменский район, Люберецкую городскую больницу номер 2 и в Люберецкий центр материнства и детства, передает ТАСС.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили, что возраст пострадавших детей – от 8 до 16 лет. Клинические проявления интоксикации начали появляться в ночь на субботу.

Организована проверка подмосковных предприятий, которые обеспечивали школу питанием. Кроме того, доследственную проверку начало ГСУ СК по Московской области.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков сообщал о госпитализации 18 детей и одного взрослого с жалобами на боли в животе.