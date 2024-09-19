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Челябинскую школу перевели на удаленку из-за пневмонии
В Челябинске школу №121 перевели на удаленку из-за пневмонии
В Челябинске в школе №121 классы перевели на удаленное обучение до 28 сентября из-за вспышки внебольничной пневмонии, чтобы предотвратить распространение заболевания среди учащихся.
В Челябинске из-за выявленной вспышки пневмонии ученики школы №121 в Советском районе переходят на дистанционное обучение, сообщает Ura.ru.
Это решение было принято региональным Роспотребнадзором для предотвращения распространения заболевания.
Школа №121 будет находиться на дистанционном обучении до 28 сентября. Эта мера стала необходимой после выявления случаев внебольничной пневмонии среди школьников. Родителям школьников направлено официальное уведомление, в котором разъясняется необходимость перевода на дистант.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что в регионе обсуждаются как минимум два случая вспышки пневмонии в различных школах.
Ранее в Екатеринбурге в школе №16 закрыли на карантин с 14 по 23 сентября из-за 13 случаев пневмонии среди учащихся из 12 классов.