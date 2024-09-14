Школу в Екатеринбурге закрыли из-за вспышки пневмонии

Школу №16 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за 13 случаев пневмонии

В Екатеринбурге школа №16 в Академическом районе была закрыта на карантин после выявления 13 случаев заболевания пневмонией среди учеников, передает РИА «Новости». Такое решение было принято городским департаментом образования. Все заболевшие учащиеся принадлежат к 12 различным классам школы.

Представитель департамента образования сообщила, что карантинные меры будут действовать с 14 по 23 сентября. По каждому из случаев заболевания проведены противоэпидемические мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

В областном управлении Роспотребнадзора добавили, что в настоящее время ведется эпидемиологическое расследование. Пока случаев пневмонии в других школах Екатеринбурга не зафиксировано, что дает надежду на локализацию вспышки инфекции.

Ранее стало известно, что причиной смерти Николая Сванидзе стала пневмония.