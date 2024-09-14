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Школу в Екатеринбурге закрыли из-за вспышки пневмонии
Школу №16 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за 13 случаев пневмонии
В Екатеринбурге школа №16 закрыта на карантин с 14 по 23 сентября после обнаружения 13 случаев пневмонии среди учащихся из 12 классов, что вынудило перевести их на дистанционное обучение.
В Екатеринбурге школа №16 в Академическом районе была закрыта на карантин после выявления 13 случаев заболевания пневмонией среди учеников, передает РИА «Новости». Такое решение было принято городским департаментом образования. Все заболевшие учащиеся принадлежат к 12 различным классам школы.
Представитель департамента образования сообщила, что карантинные меры будут действовать с 14 по 23 сентября. По каждому из случаев заболевания проведены противоэпидемические мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
В областном управлении Роспотребнадзора добавили, что в настоящее время ведется эпидемиологическое расследование. Пока случаев пневмонии в других школах Екатеринбурга не зафиксировано, что дает надежду на локализацию вспышки инфекции.
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