Из кадетской школы в Люберцах госпитализировали 18 детей с отравлением

Из Кадетской школы муниципального образования городского округа Люберцы Московской области госпитализировали 18 детей и одного взрослого с жалобами на боли в животе, сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

«Предварительный диагноз – острая пищевая токсикоинфекция», – сообщил Марков ТАСС.

По словам подмосковного министра, врачи оценили состояние пострадавших как средней тяжести. Сейчас проводится антибактериальная терапия.

Глава минздрава Московской области сообщил, что 11 января дети вернулись после новогодних каникул, а первые вызовы от пострадавших поступили накануне вечером, 12 января.

По информации источника «Интерфакса», число отравившихся составляет 30 человек.

В пресс-службе городского округа Люберцы сообщили, что пока школа работает в нормальном режиме. В настоящий момент проводится расследование, по результатам которого Роспотребнадзор может принять решение о временном закрытии учреждения.

Напомним, весной прошлого года около 90 юных участников игры «Что? Где? Когда?» отравились в лагере под Ижевском.