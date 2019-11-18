Суд на Украине обязал возбудить дело по факту возможной госизмены главы СБУ

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова по факту возможной госизмены и других нарушений, сообщили «Украинские новости».

«Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова», – сообщает агентство «Украинские новости».

Уточняется, что заявление с просьбой возбудить дело в отношении Баканова в суд направил гражданин, имя которого не называется.

Заявитель сообщил, что в действиях Баканова и и.о. начальника Главного следственного управления СБУ содержится состав уголовного преступления, предусмотренного статьей «злоупотреблении властью», «получение неправомерной выгоды», «превышение служебных полномочий», «содействие ОПГ», «сокрытие преступления», «невыполнение решения суда», «государственная измена».

Суд частично удовлетворил жалобу и обязал НАБУ завести дело по заявлению.

Ранее сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-замминистра культуры Викторию Лесничую по подозрению в мошенничестве.