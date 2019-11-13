Экс-замминистра культуры Украины задержали по подозрению в мошенничестве

Сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего заместителя министра культуры Викторию Лесничую по подозрению в мошенничестве.

В НАБУ не исключают, что Лесничая выполняла роль посредницы директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента Светланы Кондзели, которую задержали по подозрению в мошенничестве, передает «Украинская правда».

Ранее НАБУ сообщило, что руководитель одного из департаментов офиса президента Украины вымогала 300 тыс. долларов за оказание помощи в назначении на руководящую должность в компании «Нафтогаз».

НАБУ утверждает, что она действовала «в составе организованной преступной группы».

В офисе Зеленского подтвердили факт задержания директора одного из департаментов администрации президента Украины Светлану Кондзелю, отметив, что чиновница работала в администрации с 2005 года.

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