Сотрудницу офиса Зеленского уличили в попытке купить должность в Нафтогазе

Руководитель одного из департаментов офиса президента Украины вымогала 300 тыс. долларов за оказание помощи в назначении на руководящую должность в компании «Нафтогаз», сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

«Детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов от физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в «Нафтогазе Украины», – говорится в сообщении на сайте НАБУ.

В антикоррупционном бюро сообщили, что руководитель департамента действовала в составе «организованной преступной группы». Детективами НАБУ также задержана ее сообщница – бывшая заместитель министра культуры Украины.

«Руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины, ее сообщницу – экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) – и других участников группировки задержали сразу после получения первой части неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долларов», – сообщили в НАБУ.

Решается вопрос о предъявлении задержанным обвинений. Процессуальное руководство по делу в отношении руководителя департамента и ее сообщников осуществляется Специализированной антикоррупционной прокуратурой, к следственным действиям также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

В офисе Зеленского подтвердили факт задержания директора одного из департаментов администрации президента Украины, отметив, что чиновница работала в администрации с 2005 года, передает ТАСС.

По данным украинских СМИ, сотрудники НАБУ задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента Светлану Кондзелю.

Напомним, в октябре стало известно о требовании США передать Нафтогаз под контроль американцам.

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