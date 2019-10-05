Стало известно о требовании США передать «Нафтогаз» под контроль американцам

Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского увеличить число граждан Соединенных Штатов в наблюдательном совете «Нафтогаза», пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Перри считал, что такие изменения помогут «Нафтогазу» «сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из России и увеличить объем американских инвестиций».

В настоящее время в наблюдательный совет компании входит, в частности, экс-помощник бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн, передает ТАСС.

Перри «не считал, что правление «Нафтогаза» было на достаточно высоком уровне и имело связи с глобальными энергетическими компаниями, поэтому он предположил им расширить правление и привлечь новых людей более высокого уровня ..., включая некоторых американцев», цитирует газета свой источник. Министр предложил кандидатуры руководителей базирующихся в его родном штате Техас компаний. Официальный представитель Министерства энергетики США Шейлин Хайнс подтвердила изданию, что глава ведомства рекомендовал расширить наблюдательный совет «Нафтогаза».

Кроме того, Перри требовал от украинских властей принять антикоррупционные меры. «Вы должны принимать меры в отношении борьбы с коррупцией», – приводит источник слова министра, сказанные Зеленскому.

В мае глава Минэнерго возглавлял американскую делегацию на инаугурации украинского лидера.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. В ответ Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

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