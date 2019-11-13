У переворота в Боливии нашли связь с отказом Моралеса от сделки по добыче лития

Ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес незадолго до госпереворота отказался от крупной сделки по разработке месторождений лития с транснациональной компанией из Германии ACI Systems Alemania (ACISA). Новое правительство может отменить его решение, пишут СМИ.

Издание CommonDreams.org отмечает, что 4 ноября Моралес отменил соглашение, заключенное с ACISA в декабре 2018 года, пишет «Вести.Экономика».

В боливийском Потоси находится высохшее соленое озеро Уюни, где ACISA и боливийское госпредприятие Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) собирались совместно добывать литий. Предполагается, что там может находиться крупнейшее месторождение лития в мире.

По какой причине был расторгнут контракт, не сообщалось. При этом жители Потоси неоднократно выходили на акции протеста против добычи лития на озере.

При этом спрос на литий в мире стремительно растет на фоне популярности электромобилей. Ожидается, что в ближайшие годы может возникнуть дефицит металлов, которые используются для изготовления аккумуляторов: лития, кобальта и никеля.

Отмена соглашения с ACISA открыла путь либо к пересмотру соглашения с условиями, которые увеличат прибыль для населения региона, либо к прямой национализации боливийской литиевой промышленности. Как будет развиваться ситуация в отрасли, отмечает аналитическая компания Stratfor.

При этом ACISA на прошлой неделе сообщила, что уверена в возобновлении литиевого проекта в Боливии «после фазы политического спокойствия и прояснения».

Отметим, что в июле боливийское министерство энергетики и Росатом также подписывали договор о совместной добыче и производстве лития. Газета ВЗГЛЯД тогда писала о том, от чего зависит доступ России к этому металлу.

В ночь на понедельник Моралес был вынужден уйти в отставку с поста президента на фоне погромов и нападений на чиновников. В стране начались аресты прежнего руководства страны, а Моралес улетел в Мексику, где получил политическое убежище.

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии.

В Кремле выразили обеспокоенность событиями в Боливии.