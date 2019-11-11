Кремль обратился с призывом к соседям Боливии

В Кремле выразили обеспокоенность происходящими в Боливии событиями, призвав боливийские политические силы к спокойствию и поиску урегулирования на основе диалога, сказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Мы обеспокоены развитием событий, следим за ситуацией», – сказал Ушаков РИА «Новости».

«Мы, конечно, призываем боливийские политические силы к спокойствию и поиску урегулирования на основе диалога и взаимодействия в интересах скорейшего восстановления конституционной управляемости и обеспечения прав граждан», – подчеркнул помощник президента.



«Мы рассчитываем, что все члены мирового сообщества, в том числе и страны региона, проявят ответственный подход и определенную сдержанность. Это касается, в том числе, и соседей Боливии», – добавил он, отметив, что ситуация в Боливии развивается очень быстро.

В ночь на понедельник президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне погромов и нападений на чиновников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что ситуация в Боливии будет урегулирована на основании закона и без вмешательства третьих стран.