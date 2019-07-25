Доступ России к стратегически важному металлу зависит от выборов на другом конце света

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25 июля, четверг  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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Почему Россия терпит выходки КНДР

Китайский плакат времен Корейской войныФото: chineseposters.net
Российская команда сейнера «Сянхайлинь-8» удерживается Северной Кореей уже более недели, но известно об этом стало только накануне. Посольство РФ в КНДР работало над освобождением моряков, стараясь не поднимать шума, однако скандальная история все же просочилась в СМИ. Почему мы вынуждены терпеть подобное поведение от страны, живущей в том числе на нашу гуманитарную помощь? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

Андрей Бабицкий, журналист
По сути, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. Что будет дальше – не так важно. Главное, чтоб не было так, как было. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

К власти в Лондоне пришел Борис Разрушитель

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Будем откровенны – Британия является врагом Российской Федерации. И сотни лет назад, и сейчас. Именно Британия занимает наиболее русофобскую позицию и создает нам проблемы. Поэтому – чем Британии хуже, тем нам приятнее. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Всё печки-лавочки, Макарыч

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Таким, как Шукшин, не надо врать – всю правду бы успеть рассказать. Задача гения – не взять, а отдать. Вот почему ему веришь – безоговорочно. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

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              Доступ России к стратегически важному металлу зависит от выборов на другом конце света

              Россия очень заинтересована в поддержке действующего президента Боливии   25 июля 2019, 16:20
              Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
              президента РФ/ТАСС
              Текст: Владимир Добрынин

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              В Боливии дан старт кампании по выборам президента страны, которые состоятся в октябре нынешнего года. Россия ясно обозначила, что поддерживает действующего главу государства Эво Моралеса. Почему Моралес имеет критически важное значение для Москвы, может ли он потерпеть поражение – и какое отношение это имеет к доступу России к добыче стратегического металла?

              Согласно данным социологического опроса, проведенного компанией Ciesmori по заказу ежедневных газет Correo del Sur, El Potosí, El Deber и телеканала Unitel, «фаворитом президентской гонки является действующий глава государства Эво Моралес». Однако, считают эксперты, сегодня его положение достаточно уязвимо. Никогда еще на протяжении 13 лет, что Моралес находится у власти, его рейтинговое преимущество не было столь небольшим по сравнению с результатами соперников – претендентов на кресло президента. 

              За нынешнего главу государства готовы голосовать 37% электората страны. Идущий вторым в списке претендентов на высшую должность экс-президент Боливии Карлос Меса пользуется поддержкой 26% избирателей. Моралес выдвинут правящей партией «Движение к социализму» (Movimiento al Socialismo – MAS), Меса – оппозиционной «Гражданской общины» (Comunidad Ciudadana). Третья строка – у сенатора-демократа Оскара Ортиса, располагающего 9% голосов и представляющего альянс «Боливия говорит нет» (Bolivia Dice No). Есть еще шесть кандидатов, рейтинги которых не превышают 3%.

              По мнению аналитиков испанского издания La Razon, ситуация (по крайней мере, сегодня) такова, что Моралес без проблем пройдет во второй тур, но в первом ему ни за что не собрать более 50% голосов». В этом случае имя президента будет названо по результатам второго тура, который «скорее всего, выиграет Меса, потому что остальные отпавшие кандидаты переориентируют своих избирателей в его пользу».

              Правда, расклад этот выглядит притянутым за уши, так как 21% опрошенных заявили, что еще не определились с выбором. И куда они пойдут, зависит от того, как проявят себя кандидаты в ближайшие три месяца.

              Социологи отмечают, что у Моралеса больше поддержка в малых городах и сельской местности, а Меса выигрывает в мегаполисах. Понятно, что для полной уверенности в успехе голосования 20 октября нынешнему президенту предстоит подтянуть «городскую составляющую». И здесь недавний визит Моралеса в Россию и результаты его переговоров с Владимиром Путиным могут оказать неоценимую услугу нынешнему главе Боливии.

              Благо для Боливии – благо для России

              Во-первых, боливийское министерство энергетики и «Росатом» 11 июля подписали договор о совместной добыче и производстве лития. А во-вторых, тот же «Росатом» построит самую высокогорную атомную электростанцию в мире, о чем тоже подписан договор. Были подписаны еще несколько менее глобальных соглашений в области сельского хозяйства и торговли, но в силу значимости и политической ценности для обеих сторон следует остановиться именно на первых двух.

              Латиноамериканский треугольник, образуемый Боливией, Аргентиной и Чили, сегодня самый богатый литиевыми солями участок планеты Земля. На него приходится 58% всех разведанных запасов этого «металла настоящего и будущего», используемого для производства аккумуляторных батарей (40% всех добываемых объемов), стекла и керамики (26%), а также смазочных материалов, медицинских инструментов, кондиционеров и т. д.

              Общий (разведанный) запас лития на территории названного выше треугольника составляет 14 млн тонн. Производство металла растет с ошеломляющей скоростью – если в 2008 году общемировое производство лития составило 27 тыс. тонн, то в 2020-м может достигнуть уже 60 тыс. тонн. Деньги, которые крутятся в этом секторе экономики, посчитать нетрудно, зная, что стоимость тонны лития на лондонской бирже металлов подбирается уже под 20 тыс. долларов.

              Из названных трех стран в компаньоны России годится только Боливия. Чили давно и прочно ориентирована на США, Аргентина – после того, как президентский пост покинула Кристина Киршнер – тоже.

              Россия Боливии нужна не только в качестве партнера, обладающего передовыми технологиями, но и как инвестор – на строительство комбината по производству лития требуется приблизительно 900 млн долларов инвестиций. Здесь ни в коем случае нельзя считать, что Москва – единственный потенциальный инвестор. Желающих, представлявших в министерство энергетики Боливии свои инвестиционные планы, набиралось более двух десятков – из Канады, Германии, США, Китая. Но выбрана в итоге была Россия. Только РФ и КНР удовлетворяли непременному условию, выставленному Моралесом: в качестве инвестора и концессионера в литиевую программу Боливия допустит только те иностранные компании, что контролируются государством. Китай, кстати, тоже допущен «к пирогу», но сейчас не о нем.

              Второй глобальный проект – атомная электростанция на высоте 4000 метров над уровнем моря неподалеку от Эль-Альто, второго по величине города Боливии. АЭС превратит этот город в энергетическую столицу страны. «И это сделает Путин», картинно заламывая руки, пишет испанская El Confidencial, называя этот проект «атомным бредом».

              Испанцев легко понять, если помнить о том, что они относятся к своим бывшим американским колониям с большой ревностью и постоянно пытаются играть роль опекунов и патронов. В Мадриде советуют тому или иному государству Латинской Америки, как надо себя вести, с кем вступать в коммерческие и прочие отношения, а кого не подпускать к себе и на пушечный выстрел. Сами понимаете, Россия записана испанцами в категорию последних.

              «Росатом» в ближайшие годы возведет в Боливии не просто АЭС, а центр исследований и разработок в области ядерных технологий, то есть выведет Боливию в число передовых стран в сфере атомной энергетики. «Подобного опыта в мире еще не было» – так оценил будущий объект президент Путин. Стоимость проекта – 300 млн долларов. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2021 год.

              Два этих глобальных проекта могут способствовать росту кредита доверия боливийского населения действующему президенту страны, поскольку обещают реальный рост благосостояния народа. А «атомный бред» может еще и переориентировать настроение электората крупных городов (помните, в мегаполисах предпочитают экс-президента Карлоса Месу?).

              Приведенных фактов вполне достаточно для констатации: сотрудничество РФ и Боливии, особенно в свете соглашений, подписанных 11 июля, выгодно обеим сторонам. Кроме того, увеличивает шансы Эво Моралеса пойти на четвертый срок.

              Что там говорить – Москву бы это устроило. Только бы опять не попытались пришить Кремлю «вмешательство в выборы в суверенном государстве», назвав подписанные договоры «ядерно-литиевым шантажом». За нашими западными коллегами, «виртуозами фарса и акулами пера», по определению И. Ильфа и Е. Петрова, такое не заржавеет.


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