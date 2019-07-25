Доступ России к стратегически важному металлу зависит от выборов на другом конце света

В Боливии дан старт кампании по выборам президента страны, которые состоятся в октябре нынешнего года. Россия ясно обозначила, что поддерживает действующего главу государства Эво Моралеса. Почему Моралес имеет критически важное значение для Москвы, может ли он потерпеть поражение – и какое отношение это имеет к доступу России к добыче стратегического металла?

Согласно данным социологического опроса, проведенного компанией Ciesmori по заказу ежедневных газет Correo del Sur, El Potosí, El Deber и телеканала Unitel, «фаворитом президентской гонки является действующий глава государства Эво Моралес». Однако, считают эксперты, сегодня его положение достаточно уязвимо. Никогда еще на протяжении 13 лет, что Моралес находится у власти, его рейтинговое преимущество не было столь небольшим по сравнению с результатами соперников – претендентов на кресло президента.

За нынешнего главу государства готовы голосовать 37% электората страны. Идущий вторым в списке претендентов на высшую должность экс-президент Боливии Карлос Меса пользуется поддержкой 26% избирателей. Моралес выдвинут правящей партией «Движение к социализму» (Movimiento al Socialismo – MAS), Меса – оппозиционной «Гражданской общины» (Comunidad Ciudadana). Третья строка – у сенатора-демократа Оскара Ортиса, располагающего 9% голосов и представляющего альянс «Боливия говорит нет» (Bolivia Dice No). Есть еще шесть кандидатов, рейтинги которых не превышают 3%.

По мнению аналитиков испанского издания La Razon, ситуация (по крайней мере, сегодня) такова, что Моралес без проблем пройдет во второй тур, но в первом ему ни за что не собрать более 50% голосов». В этом случае имя президента будет названо по результатам второго тура, который «скорее всего, выиграет Меса, потому что остальные отпавшие кандидаты переориентируют своих избирателей в его пользу».

Правда, расклад этот выглядит притянутым за уши, так как 21% опрошенных заявили, что еще не определились с выбором. И куда они пойдут, зависит от того, как проявят себя кандидаты в ближайшие три месяца.

Социологи отмечают, что у Моралеса больше поддержка в малых городах и сельской местности, а Меса выигрывает в мегаполисах. Понятно, что для полной уверенности в успехе голосования 20 октября нынешнему президенту предстоит подтянуть «городскую составляющую». И здесь недавний визит Моралеса в Россию и результаты его переговоров с Владимиром Путиным могут оказать неоценимую услугу нынешнему главе Боливии.

Благо для Боливии – благо для России

Во-первых, боливийское министерство энергетики и «Росатом» 11 июля подписали договор о совместной добыче и производстве лития. А во-вторых, тот же «Росатом» построит самую высокогорную атомную электростанцию в мире, о чем тоже подписан договор. Были подписаны еще несколько менее глобальных соглашений в области сельского хозяйства и торговли, но в силу значимости и политической ценности для обеих сторон следует остановиться именно на первых двух.

Латиноамериканский треугольник, образуемый Боливией, Аргентиной и Чили, сегодня самый богатый литиевыми солями участок планеты Земля. На него приходится 58% всех разведанных запасов этого «металла настоящего и будущего», используемого для производства аккумуляторных батарей (40% всех добываемых объемов), стекла и керамики (26%), а также смазочных материалов, медицинских инструментов, кондиционеров и т. д.

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Общий (разведанный) запас лития на территории названного выше треугольника составляет 14 млн тонн. Производство металла растет с ошеломляющей скоростью – если в 2008 году общемировое производство лития составило 27 тыс. тонн, то в 2020-м может достигнуть уже 60 тыс. тонн. Деньги, которые крутятся в этом секторе экономики, посчитать нетрудно, зная, что стоимость тонны лития на лондонской бирже металлов подбирается уже под 20 тыс. долларов.

Из названных трех стран в компаньоны России годится только Боливия. Чили давно и прочно ориентирована на США, Аргентина – после того, как президентский пост покинула Кристина Киршнер – тоже.

Россия Боливии нужна не только в качестве партнера, обладающего передовыми технологиями, но и как инвестор – на строительство комбината по производству лития требуется приблизительно 900 млн долларов инвестиций. Здесь ни в коем случае нельзя считать, что Москва – единственный потенциальный инвестор. Желающих, представлявших в министерство энергетики Боливии свои инвестиционные планы, набиралось более двух десятков – из Канады, Германии, США, Китая. Но выбрана в итоге была Россия. Только РФ и КНР удовлетворяли непременному условию, выставленному Моралесом: в качестве инвестора и концессионера в литиевую программу Боливия допустит только те иностранные компании, что контролируются государством. Китай, кстати, тоже допущен «к пирогу», но сейчас не о нем.

Второй глобальный проект – атомная электростанция на высоте 4000 метров над уровнем моря неподалеку от Эль-Альто, второго по величине города Боливии. АЭС превратит этот город в энергетическую столицу страны. «И это сделает Путин», картинно заламывая руки, пишет испанская El Confidencial, называя этот проект «атомным бредом».

Испанцев легко понять, если помнить о том, что они относятся к своим бывшим американским колониям с большой ревностью и постоянно пытаются играть роль опекунов и патронов. В Мадриде советуют тому или иному государству Латинской Америки, как надо себя вести, с кем вступать в коммерческие и прочие отношения, а кого не подпускать к себе и на пушечный выстрел. Сами понимаете, Россия записана испанцами в категорию последних.

«Росатом» в ближайшие годы возведет в Боливии не просто АЭС, а центр исследований и разработок в области ядерных технологий, то есть выведет Боливию в число передовых стран в сфере атомной энергетики. «Подобного опыта в мире еще не было» – так оценил будущий объект президент Путин. Стоимость проекта – 300 млн долларов. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2021 год.

Два этих глобальных проекта могут способствовать росту кредита доверия боливийского населения действующему президенту страны, поскольку обещают реальный рост благосостояния народа. А «атомный бред» может еще и переориентировать настроение электората крупных городов (помните, в мегаполисах предпочитают экс-президента Карлоса Месу?).

Приведенных фактов вполне достаточно для констатации: сотрудничество РФ и Боливии, особенно в свете соглашений, подписанных 11 июля, выгодно обеим сторонам. Кроме того, увеличивает шансы Эво Моралеса пойти на четвертый срок.

Что там говорить – Москву бы это устроило. Только бы опять не попытались пришить Кремлю «вмешательство в выборы в суверенном государстве», назвав подписанные договоры «ядерно-литиевым шантажом». За нашими западными коллегами, «виртуозами фарса и акулами пера», по определению И. Ильфа и Е. Петрова, такое не заржавеет.