Россия и Боливия собрались начать строительство Центра ядерных исследований

Российский посол в Боливии Владимир Спринчан рассказал, когда начнется строительство Центра ядерных исследований.

По его словам, «проект готов к старту». Как заявил посол, «представляется, что в конце июля начнутся работы в Эль-Альто», передает ТАСС со ссылкой на Agencia Boliviana de Informacion.

Инвестиции в проект составят свыше 300 млн долларов, передает РИА «Новости».

Проектный срок службы центра составляет 50 лет, после чего реактор могут модернизировать.

Боливия решила построить центр на высоте 4 тыс. м над уровнем моря – это рекордная высота для строительства атомных объектов.

Центр обеспечит широкое применение радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других сферах.

В 2016 году Росатом и Агентство по атомной энергии Боливии подписали первые коммерческие контракты по проекту строительства Центра ядерных исследований и технологий в Боливии.