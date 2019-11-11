Госдеп дал указания по проведению выборов в Боливии

Глава госдепартамента США Майк Помпео рассказал, как, по мнению Вашингтона, должны происходить выборы в Боливии.

Помпео заявил, что Вашингтон «доволен профессиональной работой технической миссии» ОАГ, которая «нашла множество вызывающих беспокойство нарушений на выборах в Боливии».

США выразили поддержку призывам «провести новые выборы и организовать новый трибунал по выборам», передает РИА «Новости».

При этом, по мнению Помпео, «устраниться» от новых выборов должны все чиновники и представители политических организаций, которые были «замешаны в неудачных выборах 20 октября».

Также Помпео призвал не допускать насилия.

По его словам, США сотрудничают с международными партнерами, чтобы «обеспечить дальнейшее функционирование демократии в Боливии».

Помпео обратился к ОАГ с предложением направить еще одну команду наблюдателей в страну.

Свое заявление Помпео сделал до того, как лишившийся поддержки военных президент страны Эво Моралес объявил об отставке.

Напомним, победа Моралеса на выборах вызвала протесты в Боливии, которые переросли в погромы и нападения на чиновников.