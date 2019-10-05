Медведев оценил сравнение Зеленского с Моникой Левински

Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал сравнение президента Украина Владимира Зеленского с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, оказавшейся в центре сексуального скандала с 42-м президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году.

В ответ на реплику ведущего о том, что американская пресса пишет, что для президента США Дональда Трампа Зеленский станет его Моникой Левински, глава правительства отметил, что «они (журналисты) злые ребята», передает РИА «Новости».

По словам российского премьера, Зеленский попал между молотом американских демократов и наковальней республиканцев, пообещав лидеру США Дональду Трампу расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. В ответ Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

По данным соцопросов, несмотря на то, что большинство американцев против отставки Трампа, по числу сторонников такого развития событий нынешний американский лидер обогнал и Билла Клинтона с его историей с Моникой Левински, и даже Ричарда Никсона с Уотергейтским скандалом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, в какой сложной ситуации оказался президент Украины из-за попыток американских демократов убрать Трампа с поста президента.

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