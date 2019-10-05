Медведев заявил о непростом положении Зеленского из-за дела сына Байдена

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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Россия застрахует Китай от нападения США

Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
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Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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              Медведев заявил о непростом положении Зеленского из-за дела сына Байдена

              5 октября 2019, 16:47

              Текст: Алина Назарова

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              Президент Украины Владимир Зеленский попал между молотом американских демократов и наковальней республиканцев, пообещав лидеру США Дональду Трампу расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

              «Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии», – сказал Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу.

              По словам премьера, у Зеленского очень непростое положение. «Если он продолжит расследование и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это мой человек, тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы», – пояснил Медведев, передает РИА «Новости».

              При этом, по словам премьера, если президент Украины заблокирует это расследование, «во-первых, это будет смотреться странно в силу публикаций». «Во-вторых, естественно, на него обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов. Так что у него очень непростое положение», – добавил Медведев.

              Говоря о возможном импичменте Трампа, Медведев отметил, что это внутреннее дело США. «Это их дело, откровенно говоря. Дело американской политической системы. Но то, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединённых Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю», – заявил он.

              В то же время, по его словам, при импичменте в США ничего сверхкритического не произойдет. «В конце концов, у них система серьезная, достаточно отбалансированная. Думаю, что ничего сверхкритического не произойдет. Более того, американская система всё время показывала, что она вполне жизнеспособна, на протяжении этих веков. И она с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру. За что, собственно, и получала соответствующие оценки. Так что, мне кажется, за их судьбу волноваться нам уж точно не стоит. У них всё будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживём – увидим. Смотреть за этим любопытно», – заявил Медведев.

              Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. В ответ Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в какой сложной ситуации оказался президент Украины из-за попыток американских демократов убрать Трампа с поста президента.

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