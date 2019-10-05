Медведев заявил о непростом положении Зеленского из-за дела сына Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский попал между молотом американских демократов и наковальней республиканцев, пообещав лидеру США Дональду Трампу расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии», – сказал Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу.

По словам премьера, у Зеленского очень непростое положение. «Если он продолжит расследование и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это мой человек, тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы», – пояснил Медведев, передает РИА «Новости».

При этом, по словам премьера, если президент Украины заблокирует это расследование, «во-первых, это будет смотреться странно в силу публикаций». «Во-вторых, естественно, на него обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов. Так что у него очень непростое положение», – добавил Медведев.

Говоря о возможном импичменте Трампа, Медведев отметил, что это внутреннее дело США. «Это их дело, откровенно говоря. Дело американской политической системы. Но то, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединённых Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю», – заявил он.

В то же время, по его словам, при импичменте в США ничего сверхкритического не произойдет. «В конце концов, у них система серьезная, достаточно отбалансированная. Думаю, что ничего сверхкритического не произойдет. Более того, американская система всё время показывала, что она вполне жизнеспособна, на протяжении этих веков. И она с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру. За что, собственно, и получала соответствующие оценки. Так что, мне кажется, за их судьбу волноваться нам уж точно не стоит. У них всё будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживём – увидим. Смотреть за этим любопытно», – заявил Медведев.

Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. В ответ Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в какой сложной ситуации оказался президент Украины из-за попыток американских демократов убрать Трампа с поста президента.

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