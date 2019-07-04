Американцы поддержали импичмент Трампа

В ходе соцопроса, проведенного службой Gallup, выяснилось, что почти половина жителей США одобряют отстранение от должности американского лидера Дональда Трампа.

Как сообщают социологи, 45% респондентов поддерживают предложение демократов в Конгрессе США отстранить Трампа от должности, 53% против такого предложения, передает ТАСС.

При этом среди сторонником импичмента 7% республиканцев и 81% демократов.

В Gallup отметили, что несмотря на то, что большинство американцев против отставки Трампа, по числу сторонников такого развития событий нынешний американский лидер обогнал и Билла Клинтона с его историей с Моникой Левински, и даже Ричарда Никсона с Уотергейтским скандалом.

Исследователи отмечают также, что благосклонно к Трампу относятся всего 41% опрошенных.

В опросе, который проводился с 19 по 30 июня, приняли участие 1018 совершеннолетних американцев.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп решил наказать сотрудников за утечку данных о его низком рейтинге.

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