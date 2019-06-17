Трамп решил наказать сотрудников за утечку данных о его низком рейтинге

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа планирует отказаться от услуг ряда специалистов по изучению общественного мнения из-за обнародования данных о низком рейтинге американского лидера, сообщает телеканал NBC.

Источники канала сообщили, что речь идет о не предназначавшейся для публикации информации, доступ к которой в марте получили газета The New York Times, телеканалы ABC и NBC и другие СМИ. Согласно этим данным, в 11 американских штатах Трампа обходит бывший вице-президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Сам Трамп подчеркивал, что результаты опросов, свидетельствующие о его низком рейтинге, ошибочны.

Ранее Трамп предсказывал небывалый обвал рынка, если победу на президентских выборах одержит не он.