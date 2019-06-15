Трамп назвал последствия проигрыша на выборах

Президент США Дональд Трамп предсказал небывалый обвал рынка, если победу на президентских выборах одержит не он.

По его словам, экономические показатели в США «бьют рекорды» благодаря его правлению, отметил он в Twitter.

«Экономика Трампа бьет рекорды, у нее впереди долгий путь. Однако если кто-то, кроме меня, займется руководством в 2020 году, произойдет обвал рынка, подобного которому мы еще не видели», – написал он.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2019 г.

Ранее Трамп признался, что он не против принять от России компромат на соперников по президентской гонке.

Накануне были опубликованы результаты опроса, согласно которым Дональд Трамп находится на третьем месте в списке кандидатов, за которых бы проголосовали респонденты. Действующий американский лидер уступает Джо Байдену и Берни Сандерсу.

В начале июня сообщалось, что, согласно результатам опроса для телеканала CNN, большинство жителей США верят в переизбрание Трампа на второй срок.