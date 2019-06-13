Трамп оказался не против принять от России компромат на соперников по выборам

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC признался, что ознакомился бы с компрометирующей информацией о ком-либо из своих соперников по президентской гонке в случае, если бы соответствующие сведения были предоставлены от другой страны, например, Россией или Китаем.

У Трампа спросили, как поступил бы его предвыборный штаб, если представители другой страны, к примеру, России или Китая, предложили бы в ходе избирательной гонки информацию о сопернике – принял бы ее или оповестил об этом ФБР.

«Я думаю, может быть, стоит сделать и то, и то», – передает ТАСС ответ Трампа. «Я думаю, что, может быть, стоит выслушать. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать», – добавил президент США.

Накануне были опубликованы результаты опроса, согласно которым Дональд Трамп находится на третьем месте в списке кандидатов, за которых бы проголосовали респонденты. Действующий американский лидер уступает Джо Байдену и Берни Сандерсу.

В начале июня сообщалось, что, согласно результатам опроса для телеканала CNN, большинство жителей США верят в переизбрание Трампа на второй срок.