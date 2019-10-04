Биологи впервые имплантировали воспоминания в мозг

Ученым удалось имплантировать информацию о структуре песен непосредственно в мозг певчим птицам. Ученые применили методы оптогенетики – научного направления, методами которого возможно регулировать работу нервных клеток при помощи света. Об исследованиях биологов пишет научный журнал Science.

Ученые давно пытаются выяснить, как человек в процессе эволюции научился говорить, и какие области мозга участвуют в обучении речи. Установить это исследователи попытались при помощи певчих птичек, сообщает ТАСС.

Объектом исследования ученые выбрали зебровых амадин (Taeniopygia guttata), чей процесс обучения пению во многом похож на процесс обучения человека речи. Эти птицы слушают пение своих родителей в раннем детстве и, много раз повторяя отдельные фрагменты мелодии, в итоге могут воспроизводить похожие песни.

Биологи определили у амадин две области мозга, отвечающие за запоминание мелодий. Ученые решили «имплантировать» знания о песнях напрямую в мозг птенцов.

Исследователи при помощи специального вируса внедрили в эти две области мозга специальные светочувствительные белки. Ученые воздействовали на связи между этими областями с помощью света, чтобы научить птиц мелодиям без предварительного их прослушивания.

Другая группа птиц, обучалась традиционным способом, слушая песни родителей.

Птицы из первой группы действительно смогли выучить песни лишь после «внедрения» им в мозг знаний о них. При этом длительность отдельных фрагментов мелодий зависела от того, сколько времени ученые светили на светочувствительные белки, и могла отличаться от обычных мелодий. В остальном песни птиц из двух групп были практически одинаковыми.

Ученые полагают, что это исследование может помочь больше узнать о заболеваниях, связанных с нарушениями центральной нервной системы у человека.

Ранее ученые уже проводили подобные эксперименты. Так, исследователи из Массачусетского технологического института создали искусственную память и имплантировали ее в мозг мыши.

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