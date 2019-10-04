США испытали противокорабельную крылатую ракету

Военно-морские силы (ВМС) США провели испытания противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам.

Ракета NSM была запущена с корабля прибрежной зоны, а в качестве цели был выбран списанный американский корабль, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Отмечается, что данная ракета, которую производит американская военно-промышленная корпорации Raytheon, предназначена для поражения кораблей на расстоянии до 100 морских миль.

По данным телеканала, при разработке ракеты применялась технология обеспечения малозаметности, кроме того, NSM способна менять курс.

Ранее сообщалось, что в США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик.

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