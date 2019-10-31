Пушков оценил заявление Госдепа о будущем для народа Китая

«Это традиционный американский подход. Они убеждены, что имеют право приписывать другим странам модель развития и систему убеждений. Но мнение жителей этих стран во внимание не берется», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание главы Госдепа Майка Помпео о том, что будущее, которое предлагает Компартия Китая, не нравится китайскому народу.

«В данном случае мнение самих китайцев Помпео не волнует. Он даже не задумывается над тем, что произойдет, если Китай пойдет по пути резкого изменения политической системы. А ведь Китай – это гигантская держава с ядерным оружием, в рамках которой живут многие некитайские народности. И политическое развитие Китая должно стать результатом его внутренней эволюции. А куда приведет эта эволюция – решать китайцам, а не Помпео», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В той же Ливии мы уже видели, к каким катастрофам приводят резкие смены режимов. Ливия была управляемым государством, во главе которого находился человек, державший страну и регион под контролем. Я имею в виду Муаммара Каддафи. Затем США и их союзники по НАТО решили навязать демократию. Теперь в Ливии два правительства, а часть территорий контролируется террористами», – продолжил собеседник.

По его словам, такое поведение США является «отражением американского эгоизма».

«Они навязывают свою систему убеждений другим обществам, не задумываясь о последствиях. Им глубоко плевать, что будет с остальным миром, лишь бы США играли в нем ведущую роль, и могли диктовать свои правила игры», – пояснил Пушков.

«И я думаю, что многим в мире не нравится Майк Помпео. А ему самому стоило бы задуматься, что происходит в самих США, которые находятся в глубочайшем политическом кризисе, где мы наблюдаем раскол общества, взаимную ненависть, истерические медийные кампании и попытки импичмента на ровном месте», – отметил сенатор.

«Потому Помпео и американскому правящему классу нужно не о демократии в Китае думать, а о то, как наладить собственную политическую жизнь», – резюмировал Пушков.

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что будущее, которое предлагает Коммунистическая партия Китая, не нравится ни китайскому народу, ни самому Помпео.

Он описал предлагаемую КПК «модель управления» как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями «коммунистических элит».

«Это не то будущее, которого хочу я. Это не то будущее, которого хотят другие демократии. И это не то будущее, которого хочет народ Китая», – сказал Помпео.

По его мнению, «свободолюбивый народ Китая не хочет этой модели».

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Китай является стратегическим и экономическим соперником Соединенных Штатов.

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