США объявили Китай своим стратегическим соперником

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Китай является стратегическим и экономическим соперником Соединенных Штатов.

«Как отмечается в стратегии национальной безопасности США 2017 года, США рассматривает Китай как стратегического и экономического соперника», – сказал Пенс, передает ТАСС.

Напомним, 11 октября СМИ сообщили о приостановке торговой войны США и Китая. После глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что стороны достигли «первой содержательной стадии договоренностей».

Трамп также сообщал, что сделка с Китаем, возможно, не будет заключена до тех пор, пока он не встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.