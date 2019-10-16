Трамп объяснил, когда будет заключена сделка с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Китаем, возможно, не будет заключена до тех пор, пока он не встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Такая встреча планируется в ноябре, добавил Трамп, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, 11 октября СМИ сообщили о приостановке торговой войны США и Китая. После Трамп заявил, что стороны достигли «первой содержательной стадии договоренностей».