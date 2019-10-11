Появились данные о приостановке торговой войны США и Китая

Соединенные Штаты и Китай смогли частично договориться в торговой сфере, сообщают СМИ.

Торговая война может быть приостановлена после этих договоренностей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания сообщили, что Китай пойдет на некоторые уступки в сельском хозяйстве, а США применят тарифные льготы.

Торговая война между США и Китаем продолжается с 2018 года. Страны неоднократно проводили переговоры, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

С 1 сентября вступили в силу новые пошлины: американская пошлина в 15% на китайские товары объемом 112 млрд долларов, а Китай, в свою очередь, начал сбор в размере 5% с американской нефти.