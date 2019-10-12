Переговоры с США спасли Китай от нового повышения пошлин

В ходе торговых переговоров США и Китай достигли «первой содержательной стадии договоренностей», сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп заявил, что США и Китай «пришли к договоренностям, вполне годным для того, чтобы быть подписанными» в течение трех-пяти недель. Он не исключил, что подписание соглашения пройдет на саммите АТЭС в Чили в середине ноября, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Как пояснил американский президент, с Китаем удалось договориться по вопросам интеллектуальной собственности, финансовых услуг, закупок сельскохозяйственной продукции в США на 40–50 млрд долларов.

В частности, Трамп заявил, что в сфере «финансовых сервисов» есть «огромный прорыв для банков, включая право собственности в трастах». По его словам, «Китай сейчас по-настоящему открыт финансовым сервисам».

Трамп пояснил, что сделка с Китаем «покрывает очень большой объем вопросов», поэтому ее решено было разделить на несколько этапов.

Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что «важнейшей темой» для Трампа была «проблема с валютным курсом». Теперь у США с Китаем «почти есть соглашение по поводу обменного курса на рынке».

США рассмотрят возможность исключения Китая из списка валютных манипуляторов.

Мнучин сообщил, что Трамп согласился выполнить просьбу Пекина и отменил назначенное на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, пока соглашение Вашингтона и Пекина «проходит через процесс документирования».

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер уточнил, что США «не имеют дело с Huawei в рамках этого соглашения». Вопрос о Huawei в США считают «отдельным процессом». Как заявил Трамп, «по существу, статус (компании) остается неизменным».

Также Трамп уточнил, что не обсуждался вопрос о расследовании деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. По словам Трампа, «Китай может делать все что хочет в отношении Байденов».

«Миллиард долларов ушел кому-то, это вопрос Китая», – заявил президент США.

По итогам переговоров с Китаем Трамп заявил, что ФРС США «должна понизить ставку вне зависимости от того, насколько хорошим» будет соглашение. Трамп подчеркнул, что у США «отличная экономика», но ФРС «не идет в ногу с остальным миром».

Агентство «Синьхуа» сообщает, что Пекин и Вашингтон «достигли значительного прогресса» в переговорах по сельскому хозяйству, защите прав интеллектуальной собственности, обменному курсу, финансовым услугам, расширению сотрудничества в области торговли, урегулированию споров и обмену технологиями.

Вице-премьер Китая Лю Хэ, который передал Трампу послание от китайского лидера Си Цзиньпина, заявил о «движении в позитивном направлении».

Си Цзиньпин в своем послании заявил, что придает «важное значение озабоченностям» США «в отношении сельскохозяйственной продукции». Китайский лидер подчеркнул, что Пекину и Вашингтону нужно урегулировать спорные вопросы на основе взаимного уважения.

11 октября СМИ сообщили о приостановке торговой войны США и Китая.