Помпео обрушился с критикой на коммунистический Китай

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что будущее, которое предлагает Коммунистическая партия Китая, не нравится ни китайскому народу, ни самому Помпео.

Он описал предлагаемую КПК «модель управления» как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями «коммунистических элит».

«Это не то будущее, которого хочу я. Это не то будущее, которого хотят другие демократии. И это не то будущее, которого хочет народ Китая», – приводит РИА «Новости» слова Помпео.

По его мнению, «свободолюбивый народ Китая не хочет этой модели».

Он заявил, что КПК враждебна США и американским ценностям, Китай «угрожает американской национальной безопасности», разрабатывает «ассиметричное оружие, угрожающее стратегическим объектам».

Помпео заявил, что управление страной в Китае основано на принуждении, даче взяток в сделках с другими государствами и нарушении базовых прав человека. В частности, Помпео отметил ситуацию в Гонконге.

Однако Помпео заявил о готовности американской стороны сотрудничать с Китаем. По его словам, Вашингтон желает, чтобы «Китай был успешен».

При этом американцы хотят видеть «прозрачную, конкурентную, рыночную систему, взаимовыгодную для всех участников». Помпео заявил, что запланированная торговая сделка с Пекином станет «первыми шагами» в этом направлении.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что стороны достигли «первой содержательной стадии договоренностей» в торговой сделке.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Китай является стратегическим и экономическим соперником Соединенных Штатов.