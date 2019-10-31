МИД отверг предложение Запада о модернизации Венского документа

Предложение западных стран по модернизации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности лишено практического смысла, заявил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Венский документ был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Его целью является уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.

«Подтверждаем негативное отношение к идее модернизации Венского документа. В условиях конфронтации и курса НАТО на сдерживание России даже техническое переиздание не имеет смысла», – передает ТАСС слова Белоусова в ходе выступления в Первом комитете Генассамблеи ООН.

«Тысячи военнослужащих НАТО на непрерывной ротационной основе появляются там, где их никогда не было – вблизи российских границ. Некоторые районы Балтики все больше начинают напоминать прифронтовые зоны», – подчеркнул он.

«Считаем необходимым использовать все возможности для снижения напряженности и активизации сотрудничества», – отметил Белоусов.

«В целом приходится констатировать, что при существующем дефиците доверия ожидать существенного продвижения в сфере контроля над дополнительными вооружениями в Европе не приходится», – заключил дипломат.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения. Россия возложила всю ответственность за прекращение существования ДРСМД на США, пообещав ответить на действия Вашингтона созданием своих ракет малой и средней дальности.

В начале сентября сообщалось, что в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с договором СНВ-3, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

21 октября в Минобороны сообщили, что в США стали заявлять о возможности выхода из Договора по открытому небу на фоне возросших возможностей России по получению информации при выполнении наблюдательных полетов.

В то же время бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри, а также бывший сенатор Сэмюэл Нанн заявили, что Соединенные Штаты совершат серьезную ошибку, если примут решение выйти из Договора по открытому небу.

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