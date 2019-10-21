Экс-главы Пентагона и Госдепа предостерегли США от выхода из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты совершат серьезную ошибку, если примут решение выйти из Договора по открытому небу, заявили бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри, а также бывший сенатор Сэмюэл Нанн в статье для Wall Street Journal.

Авторы статьи отмечают, что возможность совершать облеты стран-участниц Договора была особенно важна для США и их союзников, так как позволяла следить за военной деятельностью в России, передает РИА «Новости».

«Даже когда отношения между Москвой и Вашингтоном напряженные, Договор по открытому небу помогает сохранить меры прозрачности и доверия», – говорится в публикации.

«Такой выход [из Договора] будет серьезной ошибкой», – предостерегают бывшие глава Госдепа, Пентагона и экс-сенатор.

По их словам, это «подорвет доверие между США и Россией и поставит в опасность американских союзников».

Ранее в Минобороны заявили, что в США стали заявлять о возможности выхода из Договора по открытому небу (ДОН) на фоне возросших возможностей России по получению информации при выполнении наблюдательных полетов.

Напомним, в августе Госдеп США обвинил Россию в «нарушении» Договора по открытому небу. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность вывода США из Договора.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ответе Москвы на американские ограничения ДОН.

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