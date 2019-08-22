США заявили о нарушении Россией договора по открытому небу

В докладе Госдепа о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями утверждается, что в 2018 году Россия продолжила нарушать условия договора по открытому небу.

Речь идет о запрете полетов над Калининградской областью и в районе Абхазии и Южной Осетии, передает РИА «Новости».

Россия не считает свои действия нарушающими договор.

Напомним, в последний месяц Россия и США провели несколько взаимных полетов в рамках договора по открытому небу. Так, 1 августа OC-135B провел четырехчасовой полет над северными районами европейской части России, российский самолет также пролетел над территорией США.