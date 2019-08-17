Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США

Над американским Средним Западом пролетел российский самолет-разведчик, и никто на этот счет не предпринял никаких действий, пишет американский журнал Time. Издание при этом отмечает, что «это абсолютно нормально», поскольку российский борт совершал свой полет в рамках Договора по открытому небу.

«Это похоже на теорию заговора: во вторник Россия отправила самолет-разведчик в США, который пролетел над Средним Западом, и американские военные ничего не предприняли, чтобы ему помешать», – передает ИноТВ содержание публикации Time.

11 августа самолет Ту-154М вошел в американское воздушное пространство. Его маршрут пролегал неподалеку от города Дейтон в штате Огайо, а затем он прошел над Чикаго и Миннеаполисом, пишет журнал, отмечая, что многие СМИ вышли со «зловещими заголовками» вроде «Над Чикаго заметили российский самолет».

На самом же деле, успокаивает Time, полет выполнялся в рамках Договора по открытому небу – это программа, которая позволяет многим странам, включая Россию и США проводить наблюдательные полеты над странами, которые дали на то свое согласие.

Эксперты, мнение которых приводит журнал, отмечают, что российского самолета над американской территорией является знаком доброй воли, который может несколько обезопасить жизнь обычных граждан, снизив градус напряженности в отношениях между двумя странами.

«Все планируется заранее. Русские не могут просто с бухты барахты решить полетать над Кливлендом, Чикаго или какой-нибудь ракетной базой», – отметил старший научный сотрудник Bulletin of the Atomic Scientists Стивен Шварц.

По его словам, эта программа полезна в первую очередь потому, что у обеих сторон появляется больше оснований считать, что их визави никого не водит за нос. Договор дает возможность получать данные о военном и ядерном потенциале других стран, а также предотвращает гонку вооружений, которая во многом строится на страхе неизвестного, объяснил эксперт.

В статье американского журнала выражается беспокойство из-за того, что в последнее время исчезают ограничения американской и российской ядерных программ.

«Мне кажется, что мы оказались в очень нестабильной и опасной ситуации. И это все из-за того, что люди вроде Болтона и его племени страстно желают, чтобы США могли без каких-либо ограничений действовать где и когда угодно. Подобный подход совсем не располагает к безопасности в мире», – подытожил американский эксперт.

Напомним, 1 августа в рамках международного Договора по открытому небу американский военный самолет OC-135B провел четырехчасовой полет над северными районами европейской части России.

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