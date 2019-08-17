Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США

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Четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России

Многие утверждают, что уже в ближайшем будущем люди будут работать гораздо меньшеФото: Charles Platiau/Reuters
Казалось бы, какой может быть подвох в том, чтобы трудиться на один день меньше, отдыхать на один день больше, а зарплату получать в прежнем объеме? По крайней мере, именно эти аргументы используют сторонники идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю. Однако в реальности есть целый ряд сложностей и сомнений – особенно в российских условиях.  Подробности...
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Попытки Польши напугать Россию ведут к добровольной оккупации

Благодаря русофобским настроениям в Польше, американцы все ближе к границам РоссииФото: Agencja Gazeta/Reuters
В Польше настаивают на присутствии еще большего числа американских военных, чтобы начать «сдерживать Россию». Об этом заявил глава МИД страны Яцек Чапутович. В конце месяца в Варшаву прибудет президент США Дональд Трамп, который впервые посетит местную авиабазу и выступит с речью перед военнослужащими. Насколько высока вероятность усиления «сдерживания России» и к чему это приведет? Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

Так изображали американские территориальные приобретения в конце 19 векаФото: общественное достояние
Идея Дональда Трампа о покупке Гренландии у Дании не имеет шансов на успех. Тем не менее, эта мысль возникла у Трампа не случайно – США почти половину своей территории приобрели за деньги. Американский президент действует как бизнесмен: если что-то может принести выгоду, это надо купить. Поэтому в XXI веке практика покупки и продажи территорий может вернуться вновь. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Наполеон уже не торт

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На уровне общего места мы знаем, что Наполеон – едва ли не создатель современной Европы. Собственно, до сих пор можно услышать сетования – мол, печально, что Наполеон не победил Россию. Подробности...

США начинают новый передел мира с Гренландии

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
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Не совсем православные – все равно православные

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США

              17 августа 2019, 16:33

              Текст: Ольга Никитина

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              Над американским Средним Западом пролетел российский самолет-разведчик, и никто на этот счет не предпринял никаких действий, пишет американский журнал Time. Издание при этом отмечает, что «это абсолютно нормально», поскольку российский борт совершал свой полет в рамках Договора по открытому небу.

              «Это похоже на теорию заговора: во вторник Россия отправила самолет-разведчик в США, который пролетел над Средним Западом, и американские военные ничего не предприняли, чтобы ему помешать», – передает ИноТВ содержание публикации Time.

              11 августа самолет Ту-154М вошел в американское воздушное пространство. Его маршрут пролегал неподалеку от города Дейтон в штате Огайо, а затем он прошел над Чикаго и Миннеаполисом, пишет журнал, отмечая, что многие СМИ вышли со «зловещими заголовками» вроде «Над Чикаго заметили российский самолет».

              На самом же деле, успокаивает Time, полет выполнялся в рамках Договора по открытому небу – это программа, которая позволяет многим странам, включая Россию и США проводить наблюдательные полеты над странами, которые дали на то свое согласие.

              Эксперты, мнение которых приводит журнал, отмечают, что российского самолета над американской территорией является знаком доброй воли, который может несколько обезопасить жизнь обычных граждан, снизив градус напряженности в отношениях между двумя странами.

              «Все планируется заранее. Русские не могут просто с бухты барахты решить полетать над Кливлендом, Чикаго или какой-нибудь ракетной базой», – отметил старший научный сотрудник Bulletin of the Atomic Scientists Стивен Шварц.

              По его словам, эта программа полезна в первую очередь потому, что у обеих сторон появляется больше оснований считать, что их визави никого не водит за нос. Договор дает возможность получать данные о военном и ядерном потенциале других стран, а также предотвращает гонку вооружений, которая во многом строится на страхе неизвестного, объяснил эксперт.

              В статье американского журнала выражается беспокойство из-за того, что в последнее время исчезают ограничения американской и российской ядерных программ.

              «Мне кажется, что мы оказались в очень нестабильной и опасной ситуации. И это все из-за того, что люди вроде Болтона и его племени страстно желают, чтобы США могли без каких-либо ограничений действовать где и когда угодно. Подобный подход совсем не располагает к безопасности в мире», – подытожил американский эксперт.

              Напомним, 1 августа в рамках международного Договора по открытому небу американский военный самолет OC-135B провел четырехчасовой полет над северными районами европейской части России.

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