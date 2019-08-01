Американский самолет провел разведку над северными районами России

В рамках международного Договора по открытому небу американский военный самолет OC-135B провел в четверг четырехчасовой полет над северными районами европейской части России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Разведывательный самолет OC-135B не несет оружия, занимается фотографированием с помощью четырех камер, передает «Интерфакс».

Самолет ОС-135В прибыл на аэродром Кубинка в понедельник, в четверг он провел разведку над военными объектами Архангельской области.

Полеты должны совершаться по согласованному маршруту.

На прошлой неделе сообщалось, что в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений Москва и Вашингтон провели взаимные инспекции. Также Россия проводила инспекции в Венгрии и Италии.