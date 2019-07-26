Россия и США проинспектировали друг друга в рамках СНВ-3

В рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений Москва и Вашингтон провели взаимные инспекции, сообщает официальный печатный орган российского военного ведомства.

Российской стороной проведено две инспекции, американской – одна, сообщает «Красная звезда».

Кроме того, Россия провела инспекции в Венгрии и Италии. В первом случае проверка проводилась в рамках Венского документа ОБСЕ, во втором – в рамках Договора по открытому небу, передает ТАСС.

Напомним, Россия предупредила о возможности прекращения Договора СНВ-3.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД