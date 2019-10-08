В Конгрессе узнали о планах Трампа вывести США из Договора по открытому небу

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность вывода США из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел.

«Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас не делать столь безрассудного шага», – приводит ТАСС текст письма, которое Энгел направил помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену.

Напомним, в августе Госдеп США обвинил Россию в «нарушении» Договора по открытому небу.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об ответе Москвы на американские ограничения по договору об открытом небе.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предоставляет право государствам-участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными и согласованными квотами наблюдательных миссий. ДОН регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля, содержит требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Договор заключен с целью содействия открытости в военной деятельности и упрочения международной безопасности путем реализации мер укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.

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