В Минобороны объяснили причину недовольства США Договором по открытому небу

В США стали заявлять о возможности выхода из Договора по открытому небу (ДОН) на фоне возросших возможностей России по получению информации при выполнении наблюдательных полетов, отметил начальник управления Минобороны по контролю за выполнением договоров Сергей Рыжков.

«Преимущества Российской Федерации в получении информации [при выполнении наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу] значительно возросли и стали очевидны. Стало понятно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнеров примерно на пять-шесть лет», – сказал Рыжков в интервью изданию «Красная звезда».

«В это же время совет национальной безопасности и разведсообщество США начали всерьез задумываться о том, как не допустить российские цифровые полеты над своей территорией и развили бурную кампанию по обвинению России в нарушениях договоренностей в военной сфере», – отметил начальник управления Минобороны по контролю за выполнением договоров.

«Реальную угрозу США почувствовали для себя в 2016 году, когда мы освидетельствовали самолет Ту-154МЛк-1 с цифровой аппаратурой наблюдения, который стал способен достичь Северной Америки только с одной посадкой для дозаправки в Исландии. Их озабоченности еще более усилились после введения нами в поле договора в 2018 году самолета Ту-214ОН. И сразу же обвинения в наш адрес о «нарушениях Договора по открытому небу» стали звучать яростнее и громче», – обратил внимание представитель Минобороны России.

«Что касается выхода США из договора, то с высокой долей уверенности можно предположить, что противниками договора движет желание противодействия прогрессу России на этом направлении. При этом очевидные собственные интересы отодвигаются на второй план», – резюмировал представитель Минобороны.

Напомним, в августе Госдеп США обвинил Россию в «нарушении» Договора по открытому небу. В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел сообщил, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность вывода США из Договора по открытому небу (ДОН).

В Совфеде предупредили о возможном ответе России на выход США из договора.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ответе Москвы на американские ограничения ДОН.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предоставляет право государствам-участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными и согласованными квотами наблюдательных миссий. ДОН регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля, содержит требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Договор заключен с целью содействия открытости в военной деятельности и упрочения международной безопасности путем реализации мер укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД