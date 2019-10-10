В СФ допустили ассиметричный ответ на выход США из Договора по открытому небу

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев допустил ассиметричный ответ со стороны России в случае выхода Вашингтона из договора по открытому небу.

«Пока информация не подтвердилась и Штаты не перешли от слов к делу, Россия не станет предпринимать решительных действий. Если данное сообщение не фейк, то оно явно в скором времени получит подтверждение и развитие, и тогда нам логично будет ответить ассиметрично», – сказал Бондарев ТАСС.

«На выход США из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) мы ответили зеркально потому, что он был двусторонним, а ДОН подписан 23 государствами, и, естественно, мы не купимся на американский троллинг и не принесем в жертву американским провокаторам ни глобальную и региональную стабильность, ни наши дружественные отношения с конструктивными партнерами», – добавил сенатор.

Он напомнил, что недавно в рамках реализации договора Россия совершала наблюдательные полеты над территориями стран НАТО, а также предоставляла такую возможность в ответ.

Напомним, во вторник председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел сообщил, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность вывода США из Договора по открытому небу (ДОН).

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