Москва назвала США могильщиками ДРСМД

Вся ответственность за прекращение существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на Соединенных Штатах, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Вина за это (прекращение существование ДРСМД – прим. ВЗГЛЯД) целиком и полностью [лежит] на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру выхода из него», – приводит его слова ТАСС.

Рябков напомнил, что Россия последовательно и до самого последнего момента выступала за сохранение Договора. Утверждения о том, что Россия будто бы тоже вышла из соглашения и разделяет ответственность с американцам, абсолютно некорректны, подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства. «Напротив, Россия сделала максимум возможного для спасения ДРСМД», – подчеркнул Рябков.

Дипломат напомнил, что США так и не предприняли действий для устранения нарушений своих обязательств по ДРСМД. В первую очередь речь идет о развертывании на суше пусковых установок Mk-41, с которых можно запускать ударные крылатые ракеты, что запрещено договором, пояснил он.

То же относится к использованию Пентагоном ударных беспилотных летательных аппаратов, полностью подпадающих под содержащееся в договоре определение «крылатая ракета наземного базирования», добавил Рябков.

По словам дипломата, любые дальнейшие шаги в сфере контроля за вооружениями должны учитывать в том числе ракетно-ядерные потенциалы Франции и Великобритании.

Вопросы о том, возможно ли заключение нового соглашения взамен ДРСМД на фоне того, что Китай отказался принимать участие в этих переговорах, Рябков направил к США, напомнив, что именно Вашингтон инициировал дискуссию и заключении соответствующего договора с участием Пекина.

Российско-американский диалог по проблеме контроля над вооружением должен быть продолжен, отметил Рябков. Москва готова обсуждать заключение более широкого соглашения по ядерным вооружениям, но призывает отказаться от лозунгов и говорить по существу, подчеркнул он.

Дипломат добавил сообщил, что Россия примет исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности в связи с выходом США из ДРСМД.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД.

Россия предложила объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, однако Вашингтон заявил о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД