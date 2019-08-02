США объявили о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты

США начнут создание ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, ранее запрещенные ДРСМД, заявили в Пентагоне.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в пятницу в администрации Белого дома сообщили, что не обеспокоены вероятностью новой гонки вооружений.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование по инициативе Вашингтона. Страны НАТО полностью поддержали решение США о выходе из Договора.

МИД России прокомментировал завершение действия ДРСМД.