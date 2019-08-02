Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД

Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.

В сообщении указывается, что «решение США о выходе из договора вступает в силу, его полностью поддерживают союзники по НАТО», передает ТАСС.

При этом Североатлантический альянс выступает за сохранение контроля над вооружениями после прекращения действия ДРСМД, а также поддерживает усиление этих мер.

В заявлении указывается и то, что НАТО возлагает всю ответственность за распад договора на Москву.

«Мы сожалеем, что Россия не проявила готовности и не предприняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств», – говорится в документе.

Отмечается, что НАТО «будет взвешенно и ответственно реагировать на значительные риски, создаваемые российской ракетой 9М729 для безопасности союзников».

«Мы согласовали сбалансированный, скоординированный и оборонительный пакет мер для обеспечения того, чтобы сдерживание НАТО оставалось надежным и эффективным», – говорится в заявлении.

При этом утверждается, что альянс «продолжает стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным».

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе уверены в возможности договориться с Москвой о новых мерах контроля над вооружениями после распада ДРСМД.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео официально подтвердил выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Москва ранее подчеркивала, что не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.