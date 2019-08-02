Помпео подтвердил выход США из ДРСМД

Госсекретарь США Майкл Помпео официально подтвердил выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его», – написал Помпео в Twitter.

С пятницы, 2 августа, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращает действие по инициативе Вашингтона.

Ранее в пятницу Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Москва ранее подчеркивала, что не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

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