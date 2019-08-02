В МИДе выпустили заявление об окончании действия Договора о РСМД

Министерство иностранных дел выпустило официальное заявление после окончательного завершения процедуры выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в результате чего соглашение прекратило существование.

Выход США из ДРСМД в МИДе назвали «серьезной ошибкой». «Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершённых Россией нарушений ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг Договора практически непреодолимый кризис», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

При этом американская сторона предпочла ставить России заведомо неприемлемые ультимативные условия вместо того, чтобы детально и профессионально разбирать встречные претензии. Как отметили в МИДе, Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД, а затем намерено подготовил все условия для окончательного развала договора. На протяжении многих лет Вашингтон полностью игнорировал серьезные российские озабоченности тем, как он сам выполнял ДРСМД.

В ведомстве призвали США отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности. «В противном случае вся ответственность за рост напряжённости в мире ляжет на Вашингтон», – говорится в сообщении МИДа.

Денонсация ДРСМД указывает на то, что в США стремятся разрушить все международные соглашения, которые по тем или иным причинам их не устраивают. В ведомстве опасаются, что это приведет к «фактическому демонтажу существующей системы контроля над вооружениями».

Россия по-прежнему будет открыта к равноправному диалогу с США ради восстановления доверия и укрепления международной безопасности, отметили в МИДе, однако ситуация с прекращением действия ДРСМД требует скорейшего принятия мер по стабилизации обстановки и сохранению должного уровня предсказуемости в отношениях Москвы и Вашингтона.

2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование по инициативе Вашингтона. Страны НАТО полностью поддержали решение США о выходе из Договора.

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