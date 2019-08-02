США высказались о новой гонке вооружений после отмены ДРСМД

Соединенные Штаты не боятся, что после выхода из ДРСМД произойдет новая гонка вооружений, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Это была сделка времен Холодной войны. Госсекретарь Майк Помпео обратил внимание, что ответственность лежит на России. У них был шанс прийти и работать над этим договором, допустить нас к инспекциям, они этого не сделали. НАТО поддерживает нас, наши партнеры и союзники согласны, что это верное решение - выйти из сделки», – пояснил Гидли в эфире канала Fox News, передает РИА «Новости».

По его словам, США не обеспокоены вероятностью новой гонки вооружений. Гидли подчеркнул, что «у президента хорошие отношения с [российским коллегой] Владимиром Путиным».

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование по инициативе Вашингтона. Страны НАТО полностью поддержали решение США о выходе из Договора.

МИД России прокомментировал завершение действия ДРСМД.